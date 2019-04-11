Фигуристка Туктамышева показала идеальный прокат на командном ЧМ. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала свою короткую программу на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Спортсменка набрала 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне.
В своей программе Туктамышева идеально исполнила все прыжковые элементы - каскад из двух тройных тулупов, тройной лутц и тройной аксель.
Туктамышева из-за болезни пропустила большую часть сезона. Она не смогла выступить на чемпионате России, поэтому не попала на чемпионат Европы и чемпионат мира.
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