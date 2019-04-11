Биатлонист Шипулин подал документы для участия в праймериз "Единой России"

Российский биатлонист Антон Шипулин подал документы для участия в майских праймериз "Единой России". Он поборется на предварительном голосовании по определению кандидата от партии.



Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении...

Шипулин первым из кандидатов подал документы на участие в праймериз, сообщает свердловское отделение "Единой России". Он отметил, что надеется на поддержку земляков и победу в предварительном голосовании.

Оргкомитет проверит документы в течение пяти рабочих дней и примет решение о регистрации кандидата. Если Шипулин выиграет праймериз, то примет участие в довыборах в Госдуму во Серовскому избирательному округу.

Шипулин является одним из самых успешных биатлонистов последних лет. Он объявил о завершении карьеры в январе этого года. Биатлонист является олимпийским чемпионом в эстафетной гонке Сочи-2014.

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