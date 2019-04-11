Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Фигуристы Синицина и Кацалапов показали лучшее выступление в сезоне. Видео

Спорт

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с ритм-танцем на командном чемпионате мира в Фукуоке. За свой прокат они набрали 84,57 балла.


Фигуристы Синицина и Кацалапов показали лучшее выступление в сезоне

Этот результат стал лучшим для российского дуэта в сезоне. Синицина и Кацалапов заняли второе место.

Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизеорн. Третьей стала американская пара Мэдисон Хаббел и Закари Донохью.

Команда Франции занимает первое место в общем зачете, набрав 12 очков. На счету России 11 очков, у команды США - 10 очков. Победитель чемпионата определится по итогам восьми видов.

Читайте также:

Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

Сборная России занимает второе место на командном чемпионате мира по фигурному катанию

"Коламбус" в первом матче Кубка Стэнли победил "Тампу", отыгравшись со счета 0:3

 

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы фигурное катание Виктория Синицина/Никита Кацалапов командный чемпионат мира по фигурному катанию
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Откуда появился мишка на капоте советских авто
Недвижимость
Невероятные строительные проекты, которые не нашли своего воплощения
Силовые структуры
Средневековый спецназ - как уничтожили легендарный Орден тамплиеров
Новости Все >
Увеличение жилплощадей в рамках реновации в Москве будет умеренным
Работу Путина на посту президента страны поддерживают 55% россиян
Биатлонист Шипулин подал документы для участия в праймериз "Единой России"
Первая в мире вакцина от аллергии на березовую пыльцу создана в России
Фигуристы Синицина и Кацалапов показали лучшее выступление в сезоне. Видео
Минобороны: в сирийском лагере для беженцев погибло 235 детей
Определились все пары первого раунда плей-офф НБА
Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура
"Аэрофлот" опроверг информацию об обнаружении НЛО в небе над Москвой
Сборная России занимает второе место на командном чемпионате мира по фигурному катанию
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Авто
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Новости Украины
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Новости Европы
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
КПРФ
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
Наука и техника
Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля

В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.

Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян
Общество
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян
Военные новости
За три года российская армия получит 150 тыс. новых АК-12 и АК-15
Авто
ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости
Рустем Сафронов От Трампа требуют налоговую декларацию Рустем Сафронов Дарья Митина Венесуэла: жизнь продолжается нормально Дарья Митина Любовь Степушова Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе Любовь Степушова
Комментарии
"Аэрофлот" опроверг информацию об обнаружении НЛО в небе над Москвой
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
В Верховной раде провалилось голосование по вопросу о "включении мозгов"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Слуцкий назвал условия, которые смогут вернуть Россию в ПАСЕ
"Аэрофлот" опроверг информацию об обнаружении НЛО в небе над Москвой
Пенсионная реформа спровоцирует рост бедности среди граждан предпенсионного возраста
В списке не значилась: Набиуллина и "спираль деградации"
Закрытые чаты таксистов насторожили представителей власти
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
Россиянин отказался от уникальной операции, которая спасла бы ему жизнь, из-за жены и сына
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
Госсекретарь США Майк Помпео взял на себя полномочия ООН - эксперт
История и современность Все >
Девочка родила в 15 лет и оставила ребенка в мусорном ведре
Девочка родила в 15 лет и оставила ребенка в мусорном ведре
Пара, которая выиграла джекпот в 160 миллионов фунтов, разводится
Пара, которая выиграла джекпот в 160 миллионов фунтов, разводится
Средневековый спецназ - как уничтожили легендарный Орден тамплиеров
Средневековый спецназ - как уничтожили легендарный Орден тамплиеров
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
NEE обвинил Россию в "фобии вторжения"
Талибы заявили, что им удалось сбить американский бомбардировщик B-52
Талибы заявили, что им удалось сбить американский бомбардировщик B-52
Найдены обломки пропавшего в Японии американского истребителя F-35А
Найдены обломки пропавшего в Японии американского истребителя F-35А
Месть за деда и отца: как внук сторонника Мазепы попытался спасти императора Ивана VI
Месть за деда и отца: как внук сторонника Мазепы попытался спасти императора Ивана VI
Походы "Васеньки": почему провалилось наступление на Крым фаворита царевны Софьи
Походы "Васеньки": почему провалилось наступление на Крым фаворита царевны Софьи
Заслуженный пилот прогнозирует авиакатастрофы в конце 2019 года
Заслуженный пилот прогнозирует авиакатастрофы в конце 2019 года
Москвичи не готовы жить на зарплаты, как у провинциалов
Москвичи не готовы жить на зарплаты, как у провинциалов
Домашнее Все >
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Овощи
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
В Австралии тестируют новый препарат против болезни Альцгеймера
В Австралии тестируют новый препарат против болезни Альцгеймера
Что вызывает икоту?
Что вызывает икоту?
Кто из знаков Зодиака является самыми порочными?
Кто из знаков Зодиака является самыми порочными?
Четыре полезных трюка в постели или как удивить своего партнера
Четыре полезных трюка в постели или как удивить своего партнера
Филипп Киркоров оценил статью про себя
Филипп Киркоров оценил статью про себя
Собчак рассказала как развивать свой бизнес
Собчак рассказала как развивать свой бизнес
Продукты, которые помогут вам при ПМС
Продукты, которые помогут вам при ПМС
Акварельное свадебное платье Бузовой
Акварельное свадебное платье Бузовой
Росстат: россияне верят в передачу ВИЧ через комаров и посуду
Росстат: россияне верят в передачу ВИЧ через комаров и посуду
В школах будут готовить еду с йодированной солью
В школах будут готовить еду с йодированной солью
Мужское Все >
Рыболовство получило новый траулер
Рыболовство получило новый траулер
Анекдоты про рыбинспектора
Анекдоты про рыбинспектора
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
Новости спорта
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Новости спорта
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Жиросжигающая тренировка Эшли Грин
Новости спорта
Жиросжигающая тренировка Эшли Грин
Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно
Новости спорта
Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно
Активные тренировки без результата: в чем причина?
Новости спорта
Активные тренировки без результата: в чем причина?
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу

Признав Голанские высоты частью Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах.

Курды на Голанах опять попали под раздачу
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Мир. Новости мира
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Ближний Восток
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Балканы
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Новости Армении
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Новости Африки
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Как живут венесуэльцы на самом деле
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ