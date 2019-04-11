Фигуристы Синицина и Кацалапов показали лучшее выступление в сезоне. Видео

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с ритм-танцем на командном чемпионате мира в Фукуоке. За свой прокат они набрали 84,57 балла.



Фигуристы Синицина и Кацалапов показали лучшее выступление в сезоне

Этот результат стал лучшим для российского дуэта в сезоне. Синицина и Кацалапов заняли второе место.

Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизеорн. Третьей стала американская пара Мэдисон Хаббел и Закари Донохью.

Команда Франции занимает первое место в общем зачете, набрав 12 очков. На счету России 11 очков, у команды США - 10 очков. Победитель чемпионата определится по итогам восьми видов.

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