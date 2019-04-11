Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

В НБА определились все пары первого раунда плей-офф. В ночь на четверг завершился очередной регулярный чемпионат, который выиграл "Милуоки".
"Бакс" в первом раунде сыграют "Детройт Пистонз". Лидер Западной конференции "Голден Стэйт" проведут серию до четырех побед с "Лос-Анджелес Клипперс".
Первые матчи плей-офф состоятся 13 апреля.
"Портленд Трэйл Блейзерс" - "Оклахома-Сити Тандер"
"Денвер Наггетс" - "Сан-Антонио Сперз"
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Лос-Анджелес Клипперс"
"Хьюстон Рокитс" - "Юта Джаз"
"Филадельфия 76" - "Бруклин Нетс"
"Торонто Рэпторз" - "Орландо Мэджик"
"Милуоки Бакс" - "Детройт Пистонз"
"Бостон Селткис" - "Индиана Пэйсерс"
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