Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

В НБА определились все пары первого раунда плей-офф. В ночь на четверг завершился очередной регулярный чемпионат, который выиграл "Милуоки".



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"Бакс" в первом раунде сыграют "Детройт Пистонз". Лидер Западной конференции "Голден Стэйт" проведут серию до четырех побед с "Лос-Анджелес Клипперс".

Первые матчи плей-офф состоятся 13 апреля.

Западная конференция

"Портленд Трэйл Блейзерс" - "Оклахома-Сити Тандер"

"Денвер Наггетс" - "Сан-Антонио Сперз"

"Голден Стэйт Уорриорз" - "Лос-Анджелес Клипперс"

"Хьюстон Рокитс" - "Юта Джаз"

Восточная конференция

"Филадельфия 76" - "Бруклин Нетс"

"Торонто Рэпторз" - "Орландо Мэджик"

"Милуоки Бакс" - "Детройт Пистонз"

"Бостон Селткис" - "Индиана Пэйсерс"

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