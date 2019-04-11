Сборная России занимает второе место на командном чемпионате мира по фигурному катанию

На командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Фукуоке, завершились выступления дуэтов в ритм-танце. Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые набрали 87,31 балла.
Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место, набрав 84,57 балла. Третье место - у американцев Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (82,86).
Команда Франции занимает первое место в общем зачете, набрав 12 очков. На счету России 11 очков, у команды США - 10 очков. Победитель чемпионата определится по итогам восьми видов.
Сегодня соревнования продолжатся выступлением женщин-одиночниц с короткой программой.
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