Месси получил трещину носовой перегородки в матче с "МЮ"

"Барселона" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов обыграла "Манчестер Юнайтед" - 1:0. Повреждение в этой игре получил нападающий каталонской команды Лионель Месси.



Месси – самый титулованный игрок в истории «Барселоны» / Новости от 13.08.2018 13:28

Аргентинец столкнулся с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом, из-за чего повредил нос и веко. У Месси после матча диагностировали трещину носовой перегородки, сообщает Marca. Форвард пропустит несколько дней тренировок, но к следующей игре с англичанами в Лиге чемпионов вернется в строй.

Месси может пропустить одну игру чемпионата Испании. 13 апреля "Барселона" сыграет в ла лиге с "Уэской".

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