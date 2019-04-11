"Коламбус" в первом матче Кубка Стэнли победил "Тампу", отыгравшись со счета 0:3

В ночь на четверг состоялись первые матчи первого раунда плей-офф Куба Стэнли. Стартовый день розыгрыша трофея преподнес сенсацию.
"Коламбус" на выезде обыграл "Тампу-Бэй" со счетом 4:3. При этом "Блю Джэкетс", который запрыгнули в плей-офф в самый последний момент, уступали в счете после первого периода 0:3. Победную шайбу на 15-й минуте третьего периода забросил Сет Джонс с передачи российского нападающего Артемия Панарина.
В других матчах "Айлендерс" победил "Питтсбург" в овертайме - 4:3, "Сент-Луис" обыграл "Виннипег" - 2:1, "Даллас" переиграл "Нэшвилл" - 3:2, а "Сан-Хосе" одолел "Вегас" - 5:2.
В ночь на пятницу в борьбу вступят еще три пары команд. "Бостон" сыграет с "Торонто", "Вашингтон" примет "Каролину", а "Калгари" встретится с "Колорадо".
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