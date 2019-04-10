"Барселона" обыграла "МЮ", "Ювентус" не смог победить "Аякс" в Лиге чемпионов

В среду состоялись еще два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Ни одна из команд не смогла добиться значимого преимущества перед ответной игрой.



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В Амстердаме "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью - 1:1. Счет на последней минуте первого тайма открыл Криштиану Роналду. Португалец головой замкнул навесную передачу в центр штрафной от Жоау Канселу. Восстановил статус-кво на первой минуте второй половины нападающий амстердамцев Давид Нереш. Бразилец принял мяч в штрафной и нанес великолепный удар под правую штангу.

В Манчестере "Юнайтед" проиграл "Барселоне" - 0:1. Единственный мяч в свои ворота забил защитник "МЮ" Люк Шоу. На 12-й минуте игры Луис Суарес делал прострел вдоль ворот, мяч попал в плечо Шоу и отлетел в ворота.

Во вторник "Ливерпуль" победил "Порту (2:0), а "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" (1:0). Ответные игры состоятся на следующей неделе.

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