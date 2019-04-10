"Барселона" обыграла "МЮ", "Ювентус" не смог победить "Аякс" в Лиге чемпионов

В среду состоялись еще два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Ни одна из команд не смогла добиться значимого преимущества перед ответной игрой.
В Амстердаме "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью - 1:1. Счет на последней минуте первого тайма открыл Криштиану Роналду. Португалец головой замкнул навесную передачу в центр штрафной от Жоау Канселу. Восстановил статус-кво на первой минуте второй половины нападающий амстердамцев Давид Нереш. Бразилец принял мяч в штрафной и нанес великолепный удар под правую штангу.
В Манчестере "Юнайтед" проиграл "Барселоне" - 0:1. Единственный мяч в свои ворота забил защитник "МЮ" Люк Шоу. На 12-й минуте игры Луис Суарес делал прострел вдоль ворот, мяч попал в плечо Шоу и отлетел в ворота.
Во вторник "Ливерпуль" победил "Порту (2:0), а "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" (1:0). Ответные игры состоятся на следующей неделе.
Читайте также:
"Аякс" - "Ювентус": Нереш сравнял счет великолепным ударом. Видео
"Аякс" - "Ювентус": Роналду открыл счет ударом головой. Видео
"МЮ" - "Барселона": автогол Люка Шоу. Видео
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В возрасте 83 умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.
Признав Голанские высоты частью Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах.