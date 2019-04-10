Кокорин и Мамаев погуляли на 400 тысяч рублей в день драки

Прокурор Светлана Тарасова раскрыла подробности похождений футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их друзей, в день драк в центре Москвы. Компания в общем потратила около 400 тысяч рублей 8 октября.
Тарасова показала счет компании из клуба "Эгоист". Кокорин и Мамаев там потратили 123 410 рублей. В чеке среди прочего значатся несколько порций 12-летнего виски, а также позиция "посещение гостьи" за 15 тысяч рублей.
В кафе "Кофемания" Кокорин и Мамаев заплатили 264 790 рублей. В чеке футболистов в этом заведении значатся 12-летний виски, 18-летний виски и бутылка шампанского за 50 тысяч рублей.
Напомним, около ночного клуба состоялась драка Кокорина и Мамаева с работником Первого канала Виталием Соловчуком. Позже в кафе был избит чиновник минпромторга Денис Пак и разнимавший драку гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Дело футболистов рассматривает Пресненский суд Москвы. За первые два дня судьи допросили пятерых свидетелей.
Читайте также:
"Аякс" - "Ювентус": Роналду открыл счет ударом головой. Видео
"МЮ" - "Барселона": автогол Люка Шоу. Видео
Хабиб Нурмагомедов назвал своих следующих соперников
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В возрасте 83 умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.
Признав Голанские высоты частью Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах.