Кокорин и Мамаев погуляли на 400 тысяч рублей в день драки

Прокурор Светлана Тарасова раскрыла подробности похождений футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их друзей, в день драк в центре Москвы. Компания в общем потратила около 400 тысяч рублей 8 октября.



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Тарасова показала счет компании из клуба "Эгоист". Кокорин и Мамаев там потратили 123 410 рублей. В чеке среди прочего значатся несколько порций 12-летнего виски, а также позиция "посещение гостьи" за 15 тысяч рублей.

В кафе "Кофемания" Кокорин и Мамаев заплатили 264 790 рублей. В чеке футболистов в этом заведении значатся 12-летний виски, 18-летний виски и бутылка шампанского за 50 тысяч рублей.

Напомним, около ночного клуба состоялась драка Кокорина и Мамаева с работником Первого канала Виталием Соловчуком. Позже в кафе был избит чиновник минпромторга Денис Пак и разнимавший драку гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Дело футболистов рассматривает Пресненский суд Москвы. За первые два дня судьи допросили пятерых свидетелей.

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