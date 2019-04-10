"Аякс" - "Ювентус": Нереш сравнял счет великолепным ударом. Видео

"Аякс" сравнял счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Счет 1:1 на 46-й минуте сделал нападающий Давид Нереш. Бразилец принял мяч в штрафной и нанес великолепный удар под правую штангу.



"Аякс" - "Ювентус". Великолепный гол Нереша

Открыл счет в этой игре нападающий Криштиану Роналду. Он нанес удар головой после навеса в штрафную от Жоау Канселу.

Игра проходит на стадионе в Амстердаме. Ответный матч состоится 16 апреля в Турине.

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