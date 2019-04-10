"Аякс" - "Ювентус": Роналду открыл счет ударом головой. Видео

"Ювентус" открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". На последней минуте первого тайма туринцы провели контратаку, в которой полузащитник Жоау Канселу сделал навес на Криштиану Роналду в центр штрафной. Португальский форвард головой замкнул передачу и попал точно в правый угол.



"Аякс" - "Ювентус". Криштиану Роналду забил гол головой.

Этот гол стал пятым для Роналду в Лиге чемпионов нынешнего сезона и четвертый в плей-офф. Форвард провел восемь матчей в этом турнире.

Игра проходит в Амстердаме. Ответный матч состоится 16 марта в Турине.

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