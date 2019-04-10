"МЮ" - "Барселона": автогол Люка Шоу. Видео

"Барселона" открыла счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Каталонской команде помог защитник "МЮ" Люк Шоу, от которого мяч отлетел в собственные ворота.
На 12-й минуте игры Луис Суарес получил мяч в штрафной и сделал прострел вдоль ворот. Уругвайский нападающий попал в плечо Шоу, мяч от него попал в ворота.
Матч проходит в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Ответная игра состоится 16 апреля на "Кап Ноу" в Барселоне.
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