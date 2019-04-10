Хабиб Нурмагомедов назвал своих следующих соперников

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что на 80 процентов знает, когда и с кем состоится его следующий бой. По словам россиянина, он готовится к любому сопернику, а его команда ведет переговоры по новому поединку.
Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ" назвал примерную дату следующего боя - 7 сентября. Кроме того, он уверен, что будет драться с победителем боя Макс Холлоуэй - Дастин Пуарье. Об этом есть предварительная договоренность с UFC.
Также Хабиб подчеркнул, что в ближайших трех поединках хотел бы встретиться с Тони Фергюсоном и тем же Холлоуэем. Третьего возможного соперника он не назвал.
Последний бой Нурмагомедов провел в октябре 2018 года против Конора Макгрегора. Россиянин победил удушающим приемом в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс в легком весе UFC.
Бой завершился скандалом - Нурмагомедов вылез за пределы октагона и устроил драку с командой Макгрегора. Обоих бойцов временно отстранили от боев.
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