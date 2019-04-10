Монтелла снова стал главным тренером "Фиорентины"

Итальянский специалист Винченцо Монтелла возглавил "Фиорентину". 44-летний специалист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2021 года.
Ранее "Фиорентина" уволила с должности наставника команды Стефано Пиоли. Сейчас "фиалки" занимают десятое место в турнирной таблице серии А, а также ведут борьбу за выход в финал Кубка Италии.
Это второй приход Монтеллы в "Фиорентину". Он руководил командой с 2012 по 2015 годы. Вместе с Монтеллой команда дошла до полуфинала Лиги Европы-2014/15. Позже специалист возглавлял "Сампдорию", "Милан" и "Севилью".
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