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Монтелла снова стал главным тренером "Фиорентины"

Спорт

Итальянский специалист Винченцо Монтелла возглавил "Фиорентину". 44-летний специалист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до 30 июня 2021 года.


"Фиорентина\" - \"Ювентус\". Гол Родриго Бентанкура. Серия А. Чемпионат Италии по футболу 2018

Ранее "Фиорентина" уволила с должности наставника команды Стефано Пиоли. Сейчас "фиалки" занимают десятое место в турнирной таблице серии А, а также ведут борьбу за выход в финал Кубка Италии.

Это второй приход Монтеллы в "Фиорентину". Он руководил командой с 2012 по 2015 годы. Вместе с Монтеллой команда дошла до полуфинала Лиги Европы-2014/15. Позже специалист возглавлял "Сампдорию", "Милан" и "Севилью".

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Темы футбол Фиорентина Винченцо Монтелла
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