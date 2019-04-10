Футболист Прудников дважды не попал в ворота с одного метра. Видео

Российский футболист армянского клуба "Алашкерт" Александр Прудников стал антигероем матча чемпионата Армении против "Бананца". На 22-й минуте игры он не смог открыть счет, дважды пробив по пустым воротам с одного метра.



Прудников не смог забить дважды с одного метра.

Эта игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бананца". Из-за поражения "Алашкерт" опустился на второе место в турнирной таблице.

Прудников является воспитанником московского "Спартака". В составе красно-белых он провел 33 матча, в которых забил четыре мяча. Также 30-летний игрок выступал за "Терек", "Томь", "Анжи", "Кубань", "Аланию", "Рубин", московское "Динамо", "Амкар", "Оренбург", пражскую "Спарту" и юрмальский "Спартак".

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