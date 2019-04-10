Футболист Прудников дважды не попал в ворота с одного метра. Видео

Российский футболист армянского клуба "Алашкерт" Александр Прудников стал антигероем матча чемпионата Армении против "Бананца". На 22-й минуте игры он не смог открыть счет, дважды пробив по пустым воротам с одного метра.
Эта игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бананца". Из-за поражения "Алашкерт" опустился на второе место в турнирной таблице.
Прудников является воспитанником московского "Спартака". В составе красно-белых он провел 33 матча, в которых забил четыре мяча. Также 30-летний игрок выступал за "Терек", "Томь", "Анжи", "Кубань", "Аланию", "Рубин", московское "Динамо", "Амкар", "Оренбург", пражскую "Спарту" и юрмальский "Спартак".
Читайте также:
Михаил Боярский: "Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"
СБР привлечет в биатлон лыжников
Боксер из Южной Осетии выстрелил сопернику в ногу
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Признав Голанские высоты частью Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах.