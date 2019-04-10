Михаил Боярский: "Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что никогда не сможет болеть за "Спартак". Актер даже согласен вместо этого сбрить свои знаменитые усы.



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"Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"? Да, сбрею. Не только себе. Кому угодно сбрею", - заявил Боярский в интервью на Youtube-канале LOOKYANOV.

Боярский давно поддерживает "Зенит" и выступает за эту команду во всех интервью на телевидении или в интернете.

"Зенит" на данный момент лидирует в чемпионате России с 45-ю очками. "Спартак" идет пятым с отставанием от лидера на девять очков.

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