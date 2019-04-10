Михаил Боярский: "Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что никогда не сможет болеть за "Спартак". Актер даже согласен вместо этого сбрить свои знаменитые усы.
"Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"? Да, сбрею. Не только себе. Кому угодно сбрею", - заявил Боярский в интервью на Youtube-канале LOOKYANOV.
Боярский давно поддерживает "Зенит" и выступает за эту команду во всех интервью на телевидении или в интернете.
"Зенит" на данный момент лидирует в чемпионате России с 45-ю очками. "Спартак" идет пятым с отставанием от лидера на девять очков.
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