СБР привлечет в биатлон лыжников

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что хотел бы в следующем сезоне провести эксперимент и привлечь в биатлон лыжников. Для этого будет создана отдельная экспериментальная группа из пяти-шести спортсменов.



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В группу войдут лыжники, которые не попадут в основную сборную России по лыжным гонкам, сообщает ТАСС. Спортсмены не смогут сразу попасть на международные соревнования по биатлону.

По словам Драчева, для начала лыжники должны будут выступить на чемпионате России. В том случае, если они наберут очки на этих соревнованиях, то смогут получить аттестат в сборную России по биатлону.

Также глава СБР подчеркнул, что для этого необходимы дополнительные средства. Успешным эксперимент будет считаться, если хотя бы один лыжник попадет на Олимпиаду-2022 в качестве биатлониста.

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