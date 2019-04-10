Боксер из Южной Осетии выстрелил сопернику в ногу

Боксер из Южной Осетии Ричард Батиев во вторник вечером выстрелил в ногу из пневматического пистолета своему ближайшему сопернику Таиру Келесхаеву. Сегодня спортсмены должны были провести бой в рамках турнира Кубок государства Алания, сообщает Sputnik.



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По словам главы федерации бокса Южной Осетии Альберта Валиева, этот бой был самым ожидаемым на турнире. Батиев ранее вызвал Келесхаева на бой, несмотря на то, что продолжительное время не выступал в профессионалах.

Представители федерации и тренеры отмечают, что ничего не знали о конфликте между спортсменами или том, что у них была неприязнь на не спортивном уровне.

Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Полиция проводит расследование инцидента. Батиев с места преступления скрылся.

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