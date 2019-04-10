Боксер из Южной Осетии выстрелил сопернику в ногу

Боксер из Южной Осетии Ричард Батиев во вторник вечером выстрелил в ногу из пневматического пистолета своему ближайшему сопернику Таиру Келесхаеву. Сегодня спортсмены должны были провести бой в рамках турнира Кубок государства Алания, сообщает Sputnik.
По словам главы федерации бокса Южной Осетии Альберта Валиева, этот бой был самым ожидаемым на турнире. Батиев ранее вызвал Келесхаева на бой, несмотря на то, что продолжительное время не выступал в профессионалах.
Представители федерации и тренеры отмечают, что ничего не знали о конфликте между спортсменами или том, что у них была неприязнь на не спортивном уровне.
Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Полиция проводит расследование инцидента. Батиев с места преступления скрылся.
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