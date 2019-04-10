Катарские владельцы "ПСЖ" хотят купить итальянский клуб "Рома"

Компания Qatar Sports Investments нацелилась на приобретение акций итальянского футбольного клуба "Рома". Эта фирма с 2011 года владеет французским "ПСЖ".



СМИ: Катар получил право на ЧМ-2022 благодаря агентам ЦРУ / Новости от 30.07.2018 15:22

Катарцы готовы предложить 400 миллионов евро нынешнему хозяину "Ромы" Джеймсу Палотте. Стороны уже сотрудничают друг с другом. Между римлянами и Qatar Airways подписан рекламный контракт на 40 миллионов евро. Логотип авиакомпании будет размещен на форме "Ромы" до 2021 года.

По сведениям итальянского издания Corriere dello Sport, Палотта пока не желает продавать клуб.

"Рома" является трехкратным чемпионом Италии и девятикратным обладателем Кубка Италии. Лучшее достижение команды в еврокубках - выход в финал Кубка европейских чемпионов в 1983 году.

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