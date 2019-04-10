"Либо по жизни неадекватные, либо пьяные". Работник кафе - про Кокорина и Мамаева

Бариста из кафе "Кофемания" Андрей Андрацкий во время суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева дал показания о том, как проходил день конфликта подсудимых с Денисом Паком. В то утро Андрей пришел на работу, все было как обычно, кроме одного момента - шумной компании, которая находилась в одном из залов.
По его словам, компания вела себя шумно, не в формате заведения. Со стороны футболистов и их друзей была слышна нецензурная брань. Работники кафе несколько раз сделали замечание молодым людям и девушкам, но не получили никакой реакции.
Поведение компании бариста описал так: "Либо они по жизни неадекватные, либо пьяные".
Андрацкий рассказал, что конфликт между компанией и Паком начался после того, как чиновник попросил футболистов "быть потише". Затем началась словесная перепалка, нецензурная брань и драка.
Работник кафе стал пятым свидетелем, которого суд допросил за два дня. Заседание в Пресненском суде продолжается.
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