"Такое впечатление, что я иду в президенты". Теннисистка Свитолина - о сдаче допинг-теста

Украинская теннисистка Элина Свитолина сравнила себя с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Так он охарактеризовала сдачу допинг-теста во время одного из турниров.
"Такое ощущение, что я иду в президенты", - написала спортсменка в Instagram, приложив фотографию забора анализа крови.
Ранее подобную процедуру прошли кандидаты в президенты Украины. Сдача тестов состоялось по предложению Зеленского. Лидер первого тура хотел проверить Порошенко на употребление алкоголя и наркотиков.
Оба политика сдали анализы в разных местах и отчитались о "чистых" результатах. Теперь они пытаются договориться о проведении дебатов, которые могут состояться 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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