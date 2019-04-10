Футбольный матч ЦСКА - "Оренбург" перенесли из-за финала Кубка Гагарина

Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Оренбургом" начнется на 2,5 часа раньше из-за проведения финала Кубка Гагарина. Такое решение было принято по просьбе болельщиков и футбольного ЦСКА, сообщает пресс-служба РПЛ.



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Изначально матч ЦСКА - "Оренбург" должен был начаться 13 апреля в 16.30 по московскому времени. Теперь стартовый свисток прозвучит в 14.00.

Перенос состоялся из-за того, что в 17.00 в тот же день в Москве состоится второй матч финала Кубка Гагагрина между ЦСКА и "Авангардом".

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