Футбольный матч ЦСКА - "Оренбург" перенесли из-за финала Кубка Гагарина

Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Оренбургом" начнется на 2,5 часа раньше из-за проведения финала Кубка Гагарина. Такое решение было принято по просьбе болельщиков и футбольного ЦСКА, сообщает пресс-служба РПЛ.
Изначально матч ЦСКА - "Оренбург" должен был начаться 13 апреля в 16.30 по московскому времени. Теперь стартовый свисток прозвучит в 14.00.
Перенос состоялся из-за того, что в 17.00 в тот же день в Москве состоится второй матч финала Кубка Гагагрина между ЦСКА и "Авангардом".
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