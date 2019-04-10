УЕФА дисквалифицировал футболистку сборной России за драку на поле

УЕФА принял решение дисквалифицировать на три матча футболистку юношеской сборной России Диану-Жозе Памен Тчато. Столь суровое решение футбольный союз принял из-за драки россиянки с соперницей во время матча.



Футболистка сборной России ударила соперницу.

Инцидент произошел на чемпионате Европы (игроки не старше 17 лет). Во время матча Россия - Швейцария Тчато ударила Эллу Люстину. Швейцарка пыталась тянуть время и не отдавала россиянке мяч. Тчато забрала его силой, отвернулась от соперницы и получила удар в спину.

После этого россиянка нанесла несколько ударов швейцарке, которая в слезах покинула поле. Удаление заработала и Тчато.

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