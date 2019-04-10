УЕФА дисквалифицировал футболистку сборной России за драку на поле

УЕФА принял решение дисквалифицировать на три матча футболистку юношеской сборной России Диану-Жозе Памен Тчато. Столь суровое решение футбольный союз принял из-за драки россиянки с соперницей во время матча.
Инцидент произошел на чемпионате Европы (игроки не старше 17 лет). Во время матча Россия - Швейцария Тчато ударила Эллу Люстину. Швейцарка пыталась тянуть время и не отдавала россиянке мяч. Тчато забрала его силой, отвернулась от соперницы и получила удар в спину.
После этого россиянка нанесла несколько ударов швейцарке, которая в слезах покинула поле. Удаление заработала и Тчато.
Читайте также:
Друг детства Кокорина рассказал все о драке с водителем Соловчуком
Свидетель рассказал, из-за чего началась драка Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Свидетель рассказал, почему Кокорин ударил стулом Пака
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.