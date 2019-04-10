Владелец ЦСКА Гинер: "Человек не должен считать, что если он футболист, то может бить другого стулом"

Владелец ЦСКА Евгений Гинер высказал свою позицию по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сейчас над игроками идет суд за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
"Мамаев, кстати, когда-то был в ЦСКА. В любом случае, человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды", - приводит слова Гинера портал Автомобили.ру.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в одном из кафе ударил стулом чиновника минпромторга Дениса Пака. За это футболист был арестован и находится в СИЗО с 8 октября. Недавно суд продлил арест форварда до 25 сентября, а 9 апреля приступил к рассмотрению дела по существу.
По показаниям свидетелей, конфликт между Кокориным и Паком начался после того, как чиновник неоднократно оскорбил футболиста.
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