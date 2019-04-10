Кокорина и Мамаева могут выпустить из СИЗО 17 апреля

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева в суде, сообщил, что его жалоба на продление ареста подсудимого будет рассмотрена 17 апреля. Апелляция подана в Мосгорсуд, который также заслушает жалобу другого фигуранта дела Александра Кокорина, сообщает "РИА Новости".



Кокорин и Мамаев частично признали вину / Новости от 09.04.2019 16:52

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с 8 октября. Они стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали работник Первого канала Виталий Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Суд несколько раз продлевал арест Кокориных и Мамаева. За это время следователи собрали 21 том материалов дела. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест фигурантов до 25 сентября. Именно на это решение будет подана жалоба.

9 апреля суд начал рассмотрение дела Кокорина и Мамаева по существу. В первый день были допрошены три свидетеля. Всего по делу проходит 51 свидетель.

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