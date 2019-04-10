"Орел должен летать". Хабиб Нурмагомедов отказался от карьеры политика

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не хотел бы оказаться в политике. По словам спортсмена, он не может представить себя сидящим в кабинете.
Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Он провел 27 боев, в каждом из которых одержал победу. В последнем бою в октябре 2018 года россиянин удушающим приемом победил Конора Макгрегора. Сейчас Нурмагомедов находится под дисквалификацией из-за драки за пределами октагона.
"Хочу оставаться свободным. Когда ты в политике, тебе надо полностью себя этому посвящать. Орел должен летать, он не может сидеть на месте. Сидеть в одном кабинете - этого мало будет", - заявил Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ".
Нурмагомедов является очень популярным человеком в Дагестане. Его высказывания вызывают широкий общественный резонанс. По версии "Яндекса", Хабиб входит в первую десятку самых популярных людей в России.
Читайте также:
"Не хочу нести ответственность за его жизнь". Нурмагомедов объяснил, почему не приглашает Роналду в Дагестан
Хабиб Нурмагомедов не жалеет о драке с командой Макгрегора
Кличко может вернуться на ринг за 100 миллионов долларов
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.