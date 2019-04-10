"Орел должен летать". Хабиб Нурмагомедов отказался от карьеры политика

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не хотел бы оказаться в политике. По словам спортсмена, он не может представить себя сидящим в кабинете.



Хабиб Нурмагомедов представит свою книгу в Москве / Новости от 14.11.2018 11:23

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Он провел 27 боев, в каждом из которых одержал победу. В последнем бою в октябре 2018 года россиянин удушающим приемом победил Конора Макгрегора. Сейчас Нурмагомедов находится под дисквалификацией из-за драки за пределами октагона.

"Хочу оставаться свободным. Когда ты в политике, тебе надо полностью себя этому посвящать. Орел должен летать, он не может сидеть на месте. Сидеть в одном кабинете - этого мало будет", - заявил Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ".

Нурмагомедов является очень популярным человеком в Дагестане. Его высказывания вызывают широкий общественный резонанс. По версии "Яндекса", Хабиб входит в первую десятку самых популярных людей в России.

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