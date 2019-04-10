Друг детства Кокорина рассказал все о драке с водителем Соловчуком

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по существу. В первый день суд допросил трех свидетелей - Александра Григоряна, Екатерину Бобкову, которые находились в компании футболистов, а также случайно попавшего в конфликт человека, находившегося в кафе.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

Сегодня суд начал допрос с Геннадия Куропаткина, друга детства Александра Кокорина. По показаниям первых свидетелей, Куропаткин был одним из самых активных участников конфликта. В частности, он разбил стекло в автомобиле водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Куропаткин рассказал, что приехал в Москву из Санкт-Петербурга вместе с Кокориными и Мамаевым. Поздно вечером компания отправилась в клуб "Эгоист", где проводила несколько часов с девушками. После этого футболисты и их друзья собирались отправиться в кафе покушать.

Одна из девушек по имени Александра села к Соловчуку в автомобиль, подумав, что он таксист. На просьбу отвезти компанию в другое место, водитель заявил, что "таких петухов не возит". На это отреагировал Мамаев, схватив Соловчука за куртку. Водитель ударил Мамаева, а тот пытался пробить в ответ, но не попал.

Затем конфликт переместился на тротуар у клуба. По сведениям свидетеля Григоряна, в этот момент Соловчук получил два удара от другого подсудимого Александра Протасовицкого, успокоился и сел обратно в машину.

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