Друг детства Кокорина рассказал все о драке с водителем Соловчуком

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по существу. В первый день суд допросил трех свидетелей - Александра Григоряна, Екатерину Бобкову, которые находились в компании футболистов, а также случайно попавшего в конфликт человека, находившегося в кафе.
Сегодня суд начал допрос с Геннадия Куропаткина, друга детства Александра Кокорина. По показаниям первых свидетелей, Куропаткин был одним из самых активных участников конфликта. В частности, он разбил стекло в автомобиле водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
Куропаткин рассказал, что приехал в Москву из Санкт-Петербурга вместе с Кокориными и Мамаевым. Поздно вечером компания отправилась в клуб "Эгоист", где проводила несколько часов с девушками. После этого футболисты и их друзья собирались отправиться в кафе покушать.
Одна из девушек по имени Александра села к Соловчуку в автомобиль, подумав, что он таксист. На просьбу отвезти компанию в другое место, водитель заявил, что "таких петухов не возит". На это отреагировал Мамаев, схватив Соловчука за куртку. Водитель ударил Мамаева, а тот пытался пробить в ответ, но не попал.
Затем конфликт переместился на тротуар у клуба. По сведениям свидетеля Григоряна, в этот момент Соловчук получил два удара от другого подсудимого Александра Протасовицкого, успокоился и сел обратно в машину.
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