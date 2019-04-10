"Не хочу нести ответственность за его жизнь". Нурмагомедов объяснил, почему не приглашает Роналду в Дагестан

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что поддерживает приятельские отношения с футболистом "Ювентуса" Криштиану Роналду. По словам россиянина, с португальским форвардом, он общается после каждой его игры.



Более 15 тысяч поклонников встретили Хабиба...

Нурмагомедов и Роналду познакомились в Мадриде, во время одного из матчей "Реала". Португалец до 2018 года выступал за испанскую команду.

"С Криштиану мы переписываемся после каждого его матча. Пригласить в Дагестан? Не знаю, такая мысль не посещала. Мне нужно будет ему охрану нанять. Так-то у нас безопасно, не как в СМИ показывают. Но он самый известный спортсмен в мире. Не хочу нести ответственность за его жизнь. А так - пусть в любое время прилетает. Был бы рад его встретить", - заявил Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ".

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Ранее журнал Forbes включил Хабиба в список самых известных спортсменов. Рейтинг возглавляет Криштиану Роналду.

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