Скандальный футболист Балотелли может получить дисквалификацию за сломанный нос

Футболист "Марселя" Марио Балотелли может быть отстранен от игр до конца сезона. Итальянец в матче чемпионата Франции против "Бордо" ударил полузащитника Пабло локтем и сломал ему нос.



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Арбитр матча не заметил этот эпизод. Теперь момент рассмотрит комиссия Федерации футбола Франции, сообщает Football Italia. Балотелли грозит дисквалификация на восемь матчей, то есть до окончания сезона.

Балотелли давно известен своим непростым характером. Он успел поиграть за "Манчестер Сити", "Милан", "Интер", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель". Всего провел 360 матчей, в которых забил 149 мячей.

Итальянец во время выступлений за "Манчестер Сити" подрался с Жеромом Боатенгом, Венсаном Компани, Микой Ричардсом, а затем вступил в конфликт с главным тренером Роберто Манчини.

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