"Авангард" и ЦСКА сыграют в финале Кубка Гагарина: расписание матчей

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв в полуфинальной серии СКА. Судьба серии решилась в седьмой игре, которую московские армейцы выиграли со счетом 3:1.



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Финалистом от Восточной конференции стал "Авангард". Омский клуб, который временно выступает в Балашихе, обыграл "Салават Юлаев" со счетом 4-2 в серии.

Первый матч между ЦСКА и Авангардом состоится в Москве 13 апреля, вторая игра - 15 апреля. После этого серия переедет в Балашиху. Третья встреча между командами пройдет 17 апреля, четвертая - 19 апреля.

В том случае, если победитель Кубка Гагарина не определится в четырех матчах, будут проведены дополнительные игры.

Этот розыгрыш Кубка Гагарина станет 11-м в истории. Три раза трофей завоевал "Ак Барс", по два раза - московское "Динамо", СКА и магнитогорский "Металлург", еще один раз - "Салават Юлаев".

ЦСКА дважды играл в финале Кубка Гагарина, в последний раз - в прошлом сезоне. На счету "Авангарда" одно участие в решающей серии - в 2012 году.

Кубок Гагарина

Финал

Матч №1. ЦСКА - "Авангард" - 13 апреля, 17.00

Матч №2. ЦСКА - "Авангард" - 15 апреля, 19.30

Матч №3. "Авангард" - ЦСКА - 17 апреля, 19.30

Матч №4. "Авангард" - ЦСКА - 19 апреля, 19.30

Матч №5. Москва

Матч №6. Балашиха

Матч №7. Москва