Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не сожалеет о потасовке с командой Конора Макгрегора после боя с ирландцем. В октябре 2018 года россиянин победил удушающим приемом, после чего вылез за пределы октагона и спровоцировал драку с помощниками Конора.
"Я не думаю, что поменял бы свое решение. Я ни о чем не жалею сейчас, но я не знаю, как буду относиться к этим вещам в 40 или 50 лет. Были поступки, которые я совершал в 25 лет, и сейчас так бы уже не поступил. Считаю, что прав в той ситуации и не собираюсь отказываться от своих слов или действий", - заявил Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ".
Ранее Нурмагомедов объяснил драку вызывающим поведением Макгрегора. Ирландец перед боем в UFC неоднократно оскорбил самого Хабиба и его отца. Кроме того, в апреле 2018 года ирландец вместе с друзьями совершил нападение на автобус команды Нурмагомедова. Конор тогда схватил лестницу и разбил ей стекло.
Конфликт между Нурмагомедовым и Макгрегором продолжился и в этом году. Хабиб назвала Конора "ревнивой женой" после того, как тот объявил о завершении карьеры. После этого ирландец оскорбил жену россиянина, сравнив ее с полотенцем из-за мусульманского наряда хиджаб.
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