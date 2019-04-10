Тренер Слуцкий дисквалифицирован на два матча в Голландии

Королевский футбольный союз Голландии (KNVB) вынес свое решение по высказываниям главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого об арбитре матча с ПСВ. Российский специалист позволил себе эмоциональную речь по поводу работы рефери, в которой назвал Сердара Гезюбююка худшим в своей карьере.
Команда Слуцкого сыграла вничью с одним из лидеров чемпионата 3:3. Гезюбююк назначил два пенальти в ворота "Витесса", а в конце игры оставил команду в меньшинстве.
KNVB дисквалифицировал Слуцкого на два матча чемпионата Голландии, один из них - условно, сообщает пресс-служба "Витесса". Специалист пропустит выездную игру против "Утрехта" в ближайшие выходные. Руководить командой будет его помощник Олег Яровинский.
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