"В душе я русская, мне не нужно американское гражданство". Легкоатлетка Клишина - о жизни в США

Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что чувствует себя русской спортсменкой, несмотря на то, что живет в США. Россиянка переехала за океан в 2013 году, чтобы тренироваться у Лорена Сигрейва.
Клишина в 2016 году стала единственной российской легкоатлеткой, которой МОК разрешил принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Российские легкоатлеты не попали на Игры из-за допингового скандала, а Клишина смогла выполнить все требования МОК по допуску. В частности, допинг-пробы она сдавала на территории США, а не России.
"В душе я всегда буду русским человеком. У меня гражданство России и менять его на американское я не собираюсь. Если я живу в США и занимаюсь у американского тренера, это не означает, что я забываю откуда родом", - заявила Клишина в интервью "Спорт-Экспрессу".
Клишина является серебряным призером чемпионата мира-2017 в прыжках в длину. В 2014 году завоевала бронзу чемпионата Европы. Также россиянка выиграла два европейских первенства в помещениях.
Читайте также:
Кличко может вернуться на ринг за 100 миллионов долларов
Олимпийский чемпион Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру
Баскетболист Новицки объявил о завершении карьеры в НБА
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.