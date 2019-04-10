"В душе я русская, мне не нужно американское гражданство". Легкоатлетка Клишина - о жизни в США

Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что чувствует себя русской спортсменкой, несмотря на то, что живет в США. Россиянка переехала за океан в 2013 году, чтобы тренироваться у Лорена Сигрейва.



Прыгунья Дарья Клишина завоевала серебро на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

Клишина в 2016 году стала единственной российской легкоатлеткой, которой МОК разрешил принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Российские легкоатлеты не попали на Игры из-за допингового скандала, а Клишина смогла выполнить все требования МОК по допуску. В частности, допинг-пробы она сдавала на территории США, а не России.

"В душе я всегда буду русским человеком. У меня гражданство России и менять его на американское я не собираюсь. Если я живу в США и занимаюсь у американского тренера, это не означает, что я забываю откуда родом", - заявила Клишина в интервью "Спорт-Экспрессу".

Клишина является серебряным призером чемпионата мира-2017 в прыжках в длину. В 2014 году завоевала бронзу чемпионата Европы. Также россиянка выиграла два европейских первенства в помещениях.

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