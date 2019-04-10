Кличко может вернуться на ринг за 100 миллионов долларов

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко назвал условие, при котором его младший брат Владимир Кличко может вернуться на ринг. Последний бой украинец провел в апреле 2017 года, уступив нокаутом Энтони Джошуа.



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"Когда появилась новость о его возвращении и предложении в 40 миллионов долларов, Владимир сказал, что это его не интересует. Через несколько недель заговорили о 80 миллионах долларов. Я позвонил ему снова, а брат ответил: "Я не передумал. Задумаюсь, если предложат 100 миллионов долларов", - заявил Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Abendzeitung.

Владимир Кличко владел титулом абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с 2012 по 2015 год. Он потерял все титулы, проиграв британцу Тайсону Фьюри. Спустя два года попытался вернуться на ринг, но уступил Джошуа.

В своей карьере Кличко-младший провел 69 боев. Кроме Фьюри и Джошуа, украинца смогли победить Лаймон Брюстер, Корри Сандерс и Росс Пьюрити.

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