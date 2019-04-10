Футболист "Тоттенхэма" Харри Кейн может досрочно завершить сезон из-за травмы

Футболист "Тоттенхэм" Харри Кейн в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:0) получил травму лодыжки. В начале второго тайме ему на ногу наступил защитник "горожан" Фабиан Делф.
После игры главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино заявил, что игрок может досрочно завершить сезон. Сегодня лидер команды пройдет медобследование.
"Эта травма похожа на ту, которую Кейн получил раньше. Мы очень разочарованы, нам будет его не хватать. Возможно, он выбыл до конца сезона. У него вывих лодыжки", - приводит ВВС слова Почеттино.
Форвард в этом сезоне провел 38 матчей в составе "Тоттенхэма", в которых забил 24 мяча.
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