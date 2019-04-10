Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что фигуристка Алина Загитова в 16-летнем возрасте может уйти из спорта. По его словам, девушке лучше завершить карьеру сейчас, чем потом уходить "на щите".
Костомаров подчеркнул, что после Олимпиады-2018 у Загитовой был неудачный сезон. По его мнению, всплеск на чемпионате мира в Японии, на котором россиянка завоевала золотую медаль, может быть последним. Он считает, что молодой девушке лучше уйти чемпионкой, потому что потом будет "тяжелее в тысячу раз".
"Думаю, что ей и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите", - заявил Костомаров в интервью "Реальному времени".
Загитова на Олимпиаде-2018 завоевала золотую медаль. Перед этим она стала первой в финале серии "Гран-при". После олимпийских игр россиянка заняла пятое место на чемпионате мира.
В этом сезоне Загитова стала второй в финале "Гран-при", выиграла серебро на чемпионате Европы и золото чемпионата мира.
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