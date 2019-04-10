Баскетболист Новицки объявил о завершении карьеры в НБА

Немецкий баскетболист Дирк Новицки объявил о завершении карьеры. В ночь на среду форвард "Далласа" провел матч регулярного чемпионата НБА против "Финикса", после которого заявил о своем решении.
Новицки выступал за "Даллас" с 1998 года. В 2011 году он стал чемпионом НБА, став самым ценным игроком финала плей-офф. Немецкий баскетболист является участником 14-ти матчей всех звезд.
До последнего сезона Новицки провел 1471 матч в НБА. Его средние показатели - 21,2 очка, 7,7 подбора и 2,5 очка за игру. В последнее время баскетболист боролся с травмой колена.
В составе сборной Германии Новицки принял участие в шести чемпионатах Европы, двух чемпионатах мира и один раз попал на Олимпиаду.
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