"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов благодаря голу Сон Хын Мина

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась в Лондоне и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в этой игре забил нападающий "шпор" Сон Хын Мин на 78-й минуте. Он принял мяч у лицевой линии, сместился в штрафной и точно пробил по воротам с острого угла.
"Манчестер Сити" свой шанс упустил в начале матча. Нападающий Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти. Аргентинец пробил в тот угол, в который прыгнул вратарь "Хоттспур" Юго Льорис.
В бочке хороших новостей для "Тоттенхэма" была своя ложка плохих. Лидер команды Харри Кейн не смог доиграть матч из-за тяжелой травмы. В начале второго тайма Фабиан Делф наступил ему на ногу и повредил лодыжку.
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