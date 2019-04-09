"Ливерпуль" уверенно обыграл "Порту" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Порту" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе "Энфилд Роуд" в Англии и завершилась со счетом 2:0.
Оба гола "Ливерпуль" забил в первом тайме. На пятой минуте полузащитник Наби Кейта после паса Роберту Фирмину с линии штрафной точно пробил по воротам Икера Касильяса.
На 26-й минуте уже сам Фирмину удвоил счет. Он с нескольких метров поразил пустые ворота после передачи в штрафную от защитника Трента Александр-Арнольда.
Вторая половина игры прошла не так интересно, команды создали минимум моментов. Но и такой счет устроит "Ливерпуль" перед ответной игрой, которая состоится через неделю в Португалии.
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