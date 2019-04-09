"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити": гол Сон Хын Мина. Видео

"Тоттенхэм" открыл счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Гол на 78-й минуте игры забил корейский нападающий "шпор" Сон Хын Мин.
Форвард принял мяч у лицевой линии, сместился в штрафной и пробил вратаря Эдерсона с острого угла.
Сон Хын Мин в этом сезоне провел 39 матчей за "Тоттенхэм", в которых забил 17 мячей. В Лиге чемпионов на его счету 8 матчей и один гол.
"Тоттенхэм" проводит матч на своем новом стадионе в Лондоне. Арена была открыта в марте. Арена вмещает 62 тысячи зрителей.
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