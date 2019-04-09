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"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити": Харри Кейн получил тяжелую травму и покинул поле. Видео

Спорт

Футболист "Тоттенхэма" Харри Кейн не смог доиграть до конца первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Нападающий получил неприятную травму после того, как ему на ногу наступил защитник соперников Фабиан Делф.


"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". Тяжелая травма Харри Кейна.

Кейн не смог покинуть поле самостоятельно. Он уходил в раздевалку при помощи работника медицинской службы "шпор". На 58-й минуте вместо него в игру вошел Лукас.

Форвард в этом сезоне провел 38 матчей в составе "Тоттенхэма", в которых забил 24 мяча. 

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Темы футбол травма Тоттенхэм Харри Кейн Манчестер Сити Лига чемпионов
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