"Ливерпуль" - "Порту": Фирмину забил издевательский гол в ворота гостей. Видео

"Ливерпуль" в первом тайме забил второй мяч в ворота "Порту" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Хозяева встречи забили гол на 26-й минуте.



"Ливерпуль" - "Порту". Гол Роберту Фирмину.

"Красные" провели атаку, в которой защитник Трент Александр Арнольд выкатил мяч на нападающего Роберту Фирмину. Бразилец поразил ворота с нескольких метров, находясь в одиночестве в штрафной. Футболисты португальского клуба хотели сделать положение вне игры, но ошиблись в этом моменте.

Фирмину в этом сезоне провел 8 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 2 мяча.

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