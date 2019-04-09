Агуэро не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". Видео

"Манчестер Сити" мог открыть счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" уже на 13-й минуте встречи. Арбитр Бьорн Куйперс указал на "точку" после того, как мяч попал в руку защитнику "шпор" Роузу в собственной штрафной.
Реализовать пенальти взялся главный бомбардир "Сити" Серхио Агуэро. Он пробил в правый от себя угол, и вратарь "Тоттенхэма" Юго Льорис угадал направление удара.
Агуэро в этом сезоне провел 38 матчей, в которых забил 29 мячей. В Лиге чемпионов в его активе 5 голов в 5 играх.
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