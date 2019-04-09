"Ливерпуль" открыл счет в матче Лиги чемпионов с "Порту" на пятой минуте. Видео

"Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Порту" открыл счет уже на пятой минуте. Гол точным ударом с линии штрафной забил полузащитник Наби Кейта. Передачу ему сделал Роберту Фирмину.



"Ливерпуль" - "Порту". Гол Наби Кейта

Матч проходит на стадионе "Энфилд Роуд" в Ливерпуле. Кейта забил гол во втором матче за "Ливерпуль" подряд. В пятницу он расписался в воротах "Саутгемптона" в чемпионате Англии.

Гвинеец Кейта проводит свой первый сезон в "Ливерпуле". Ранее он выступал в составе немецкого "Лейпцига".

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