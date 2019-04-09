Хоккеистки сборной России пропустили 10 шайб от команды США на чемпионате мира

Женская сборная России по хоккею проиграла команде США в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 0:10. Встреча прошла в финском городе Эспоо.



Хоккеистки России и Канады сошлись в матче за золото Универсиады / Новости от 11.03.2019 18:27

Для российской команды это поражение стало третьим в четырех матчах. Ранее россиянки уступили Канаде (1:5) и Финляндии (0:4), а также обыграли Швейцарию (2:1). Сборная заняла четвертое место в группе А.

В четвертьфинале сборная России встретится с командой Швейцарии. В случае успеха на первой стадии плей-офф, россиянки в полуфинале сыграют с лучшей сборной из пары США - Япония.

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