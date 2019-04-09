Мамаев - о показаниях свидетелей в суде: "Все четко"

Пресненский суд Москвы заслушал показания первого свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Прокурор и адвокаты допросили друга спортсменов Карена Григоряна, который 8 октября находился вместе с ними во время драк в центре Москвы.
Свидетель сообщил, что работник Первого канала Виталий Соловчук первым ударил Павла Мамаева после их словесной перепалки из-за девушек, которые пытались сесть к водителю в машину. После этого завязалась потасовка, в которой другой подсудимый Александр Протасовицкий нанес два удара Соловчуку. Затем компания разбила стекло водительской двери на автомобиле пострадавшего, на этом конфликт был исчерпан.
По словам Григоряна, затем компания переместилась в кафе, где был избит чиновник минпромторга Денис Пак. Потасовка началась после того, как Протасовицкий сравнил Пака с корейским певцом Psy. На это чиновник ответил с использованием нецензурной лексики, из-за чего получил удар от Кирилла Кокорина. После этого в конфликт вмешался Александр Кокорин. Услышав очередное оскорбление, он ударил Пака стулом.
"Он сказал все, как было. С расхождением в минутах, цифрах. Мне кажется, все четко!" - прокомментировал показания Григоряна футболист Павел Мамаев.
Напомним, сегодня суд начал рассмотрение дела по существу. С 13.00 по московскому времени было зачитано обвинительное заключение прокурора, выслушаны подсудимые и проведен допрос одного свидетеля. Сегодня суд собирается допросить еще трех свидетелей по этому делу.
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