В Швеции не заинтересованы в КХЛ, несмотря на приглашение Путина

Чиновники Шведской хоккейной ассоциации не заинтересованы в том, чтобы клуб из этой страны принял участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом в комментарии "РИА Новости" рассказал вице-президент организации Петер Форсберг.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Швеции в рамках Арктического форума предложил клубам из этой страны вступить в КХЛ. По мнению главы государства, это поможет наладить взаимоотношения между двумя странами в гуманитарном плане.
По словам Форсберга, сейчас в Швеции не рассматривают вопрос о вступлении в КХЛ. Два года назад это предложение обсуждалось в федерации, но было воспринято негативно. Форсберг уверен, что сейчас клуб из Швеции точно не будет играть в континентальном чемпионате.
На данный момент в КХЛ выступают несколько клубов из-за рубежа: "Барыс" (Казахстан), "Куньлунь" (Китай), "Йокерит" (Финляндия), "Слован" (Словакия), "Динамо" (Рига, Латвия), "Динамо" (Минск, Белоруссия).
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