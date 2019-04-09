Туринский "Ювентус" озвучил заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". В список футболистов, которые отправились в Амстердам, включен нападающий Криштиану Ронаду, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Роналду получил травму бедра в матче отборочного турнира Евро-2020 в составе сборной Португалии 25 марта. Он пропустил все матчи "Ювентуса" за прошедшие две недели, чтобы полностью восстановиться после повреждения и помочь команде в Лиге чемпионов.
Напомним, Роналду стал героем "Ювентуса" в противостоянии с мадридским "Атлетико" в 1/8 финала турнира. Испанская команда выиграла первый матч со счетом 2:0, но в ответном уступила 0:3. Все три мяча в ворота "матрасников" забил Роналду.
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