Футболист "Ювентуса" может уйти из клуба из-за обвинений в расизме

Футболист "Ювентуса" Леонардо Бонуччи угодил в расистский скандал. Защитника команды обвинили в расизме после того, как он высказал недовольство игрой своего партнера Мойзе Кина.
Скандал разгорелся после матча "Ювентуса" с "Кальяри". Бонуччи в раздевалке заявил Кину, что тот ведет себя слишком вызывающе, из-за чего на него негативно реагируют трибуны. Позже защитник извинился за свои слова, но Кина уже поддержали другие темнокожие футболисты.
Теперь Бонуччи собирается сменить команду. По сведениям Calciomercato он может перейти в "Реал".
19-летний Мойзе Кин является итальянским футболистом ивуарийского происхождения. Он воспитывался в академии "Ювентуса", а в этом сезоне провел в составе команды 10 матчей, в которых забил шесть мячей.
В ноябре 2018 года Кин дебютировал в составе сборной Италии, в марте этого года забил дебютный гол в составе Скуадры Адзурры.
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