Вратарь "Спартака" Селихов пропустит четыре недели из-за перелома пальца

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА получил перелом пальца руки. Он не смог доиграть встречу и был заменен на Александра Максименко во втором тайме. К этому моменту красно-белые проигрывали со счетом 0:2.



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Сегодня Селихов перенес операцию на пальце. Он вернется в строй через четыре недели, сообщает пресс-служба столичной команды. Кроме того, защитник "Спартака" Илья Кутепов тренировался сегодня в общей группе с ограничениями.

"Спартак" в 23-м туре чемпионата России сыграет с "Ростовом" на выезде. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на эту игру проданы все билеты.

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