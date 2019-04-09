Вратарь "Спартака" Селихов пропустит четыре недели из-за перелома пальца

Вратарь "Спартака" Александр Селихов в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА получил перелом пальца руки. Он не смог доиграть встречу и был заменен на Александра Максименко во втором тайме. К этому моменту красно-белые проигрывали со счетом 0:2.
Сегодня Селихов перенес операцию на пальце. Он вернется в строй через четыре недели, сообщает пресс-служба столичной команды. Кроме того, защитник "Спартака" Илья Кутепов тренировался сегодня в общей группе с ограничениями.
"Спартак" в 23-м туре чемпионата России сыграет с "Ростовом" на выезде. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на эту игру проданы все билеты.
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